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26 Haziran 2020 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 09:43:00

Anastasiadis'ten itiraf gibi sözler: Türkiye'yle savaşa girersek, bu bizim sonumuz olur

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GKRY lideri Nikos Anastasiadis, 'Türkiye'yle girilecek bir savaş, tam anlamıyla bizim sonumuz olur. Bu istediğim bir şey değil.' dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü noktasında diplomasi kanallarının terk edilip askeri bir çözüm aranması ihtimaliyle ilgili konuştu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Anastasiadis, “Türkiye’yle girilecek bir savaşın Kıbrıs Helenizminin sonunu getireceğini” söyledi.

Bu sözlerinin arkasında karamsarlık değil, tam aksine gerçekçilik yattığının altını çizen Anastasiadis, “Silahlarınızı seçerken, gerçeklikleri göz önünde bulundurmalısınız.” diye konuştu.

AB TEMSİLCİSİNDEN TÜRKİYE KARŞITI SÖZLER

Söz konusu açıklama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in GKRY ziyareti sırasında yapıldı.

Josep Borrell, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye karşıtı ifadeler kullandı:

“Bölgedeki istikrarı artırmanın ve yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını aradık. Türkiye tarafından ortaya koyulan ekonomik münhasır bölgenin sınırları, iyi niyet de barındırmalıdır. Öte yandan, Türkiye’nin mevcut sondaj faaliyetleri durdurulmalıdır.”

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