Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.