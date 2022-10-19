Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Kaynak: AA
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle devam eden yoğunluk ve düzensizliğin yanı sıra temizlik hizmetleri de aksıyor.
Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.
Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.
Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.
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