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15 Ekim 2022 Cumartesi 16:14:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 16:14:00

Amsterdam Belediyesi camilerden LGBT bildirisini imzalamalarını istiyor

Kaynak: AA

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Amsterdam Belediyesi tarafından şehirdeki camilere gönderilen mektupta, yönetimlerden LGBT bireylerin güvenliği ve bu kişilere yönelik saldırıların kınanması için hazırlanan bildiriye imza atmaları istendi.

Belediyeden şehirdeki tüm camilere hitaben gönderilen mektupta, LGBT bireylere destek açıklamalarının yer aldığı bildiriye imza atmaları için cami yöneticileri, 17 Ekim'de saat 18.00'de Belediye Başkanı Femke Halsema'yla yapılacak toplantıya davet edildi.

Amsterdam Denk Partisi Belediye Meclis Üyesi Sheher Khan, Twitter'dan mektubu paylaşarak, Başkan Halsema'ya "Neden Müslümanlar LGBT şiddetinden sorumlu tutuluyor?" sorusunu yöneltti.

Mektubun cami yöneticilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Khan, durumun belediye meclisinde görüşülmesini isteyeceklerini kaydetti.

Paylaşımında Halsema'nın camilere imzalattırmak istediği bildiri taslağına da yer veren Khan, "LGBT bireylere saldıranların bazılarının bunu inanışları gereği yaptığını belirtmeleri üzerine Amsterdam'daki dini kuruluşların temsilcileri olarak bu tür ayrımcı ve şiddet hareketlerine karşı çıktığımızı bildiririz." ifadesinin yer almasına tepki gösterdi.

Khan, taslağın her ne kadar bildirinin tüm dini kuruluşları içerdiği düşünülse de camiler dışındaki kurumların pazartesi yapılacak toplantıya gelmelerinin mümkün olmadığı için bildirinin sadece camilere imzalattırılacağını ifade etti.

DAVETİN SADECE CAMİLERE YAPILMASINA TEPKİ

Denk Partisinin Amsterdam Belediye Meclisindeki diğer üyesi Süleyman Koyuncu, AA muhabirine, cami yöneticilerinin mektuba tepki gösterdiğini belirtti.

Davetin toplantı tarihinden kısa süre önce geldiğini ve tüm cami yönetimlerinin katılması istenen toplantının sadece bir saatlik zaman dilimine sıkıştırılarak aceleye getirildiğini kaydetti.

Koyuncu, daha önceki toplantılarda cami yönetimlerinin Halsema'ya sadece bir gruba değil tüm azınlık gruplarına yönelik ayrımcılık ve şiddetin kınanması gerektiğini ilettiklerine dikkati çekti.

Camilerin, sadece belli bir grubun öne çıkarılmasına karşı çıktığını belirten Koyuncu, belediye yönetiminin bu talepleri dikkate almadığını vurguladı.

Şiddetin kaynağı olarak Müslümanlar gösteriliyor

Bildirinin, LGBT şiddetinin kaynağının camiler ve Müslümanlar olduğu hissini uyandırdığını dile getiren Koyuncu, "Camileri ve Müslümanları potansiyel suçlu olarak göstermesi, Müslümanlara yönelik mevcut ayrımcılık ve güven sorununu daha da derinleştiriyor." dedi.

Koyuncu, taslak bildiride her ne kadar "dini gruplar" ifadesi yer alsa da belediyenin "vakit darlığı" sebebiyle daveti sadece camilere gönderdiğine değinerek, "Amsterdam toplumunun bir kesimi, şiddetin kaynağı olarak etiketlendirilerek sorunu çözmek yerine daha da derinleştiriyorlar." açıklamasında bulundu.

Etiketler : amsterdam belediyesi cami lgbt
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