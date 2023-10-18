Amman'daki 4'lü zirve iptal edildi

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18 Ekim 2023 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 07:19:00

Ürdün, başkent Amman'da bugün yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti

Kaynak: AA

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Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Memlek televizyon kanalına konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti.

Safedi, şu ifadeleri kullandı:

"Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması"

Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman'daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 18 Ekim'de düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmıştı.

Etiketler : Ürettiğim etiketler: 1. Kral Abdullah 2. Biden Sisi Abbas 3. Ürdün başkent.
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