Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında ülkesinde bulunan Malezya Başbakanı İbrahim'i başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.

Başta "Gazze'deki gerilim" olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, "bölgede gerilimin durdurulması, sükunetin sağlanması ve Filistinli sivillere gerekli korumanın sağlanmasına yönelik çabaların koordine edilmesinin gerekliliği konusunda" mutabık kaldı.

Sisi ve İbrahim, "Gazze Şeridi halkının insani yardımlara güvenli ve acil erişiminin devam edilmesi gerektiğini" vurguladı.

Liderler ayrıca, "Gazze halkının zorla yerinden edilmesi yoluyla Filistin davasının tasfiye edilmesi girişimlerini reddettiklerini" vurgulayarak, şiddetin bölgeye yayılma tehlikesine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çeşitli alanlarda ikili işbirliği, yatırım, terörle mücadele konularının ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede liderlerin, gelecek süreçte ikili işbirliğinin artırılması yönünde hemfikir olduğu belirtildi.