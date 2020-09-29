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29 Eylül 2020 Salı 11:04:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 11:09:00

Amerikan vatandaşı darbeci Hafter'e 125 milyon dolarlık tazminat davası

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter hakkında, işlediği savaş suçları nedeniyle dava ABD'de açılmıştı. Amerikan vatandaşı olan Hafter, bugün Virginia Mahkemesi'nde hesap verecek. Hafter'in telekonferans yöntemi ile davaya katılması bekleniyor. Katılmadığı taktirde 'gıyabi hüküm' süreci başlatılacak ve Hafter 125 milyon dolarlık tazminat davasının kaybeden tarafı olacak.

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Hafter'in işlediği savaş suçları nedeniyle Virginia Mahkemesi'nde yargılaması başladı.

Amerikan vatandaşı olan Hafter'e yönelik açılan davada, Libya’da katledilen üç kişinin ailelerinin suçlamaları yer alıyor.

125 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Libyalı dört aile, ölümler nedeniyle Hafter’den 125 milyon dolar tazminat talep ediyor. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’nde gıyabında yargılanan Hafter’in davayı kaybetmesi durumunda ülkedeki mülklerine tazminat karşılığında el konulmasının söz konusu olacağını vurgula

HAFTER KATILMAZSA DAVAYI KAYBEDECEK

Hafter'in bugünkü duruşmaya telekonferans yöntemi ile katılması bekleniyor zira dava sürecine katılmaması nedeniyle ‘gıyabi hüküm’ (default motion) süreci başlatılacağı ve Hafter davanın kaybeden tarafı olacak.

DARBECİ GENERAL ABD VATANDAŞI

Libyalı Halife Hafter (76), Arap Baharı sürecinde 2011’de devrilen Libya diktatörü Muammer Kaddafi’nin bir dönem yakınındaki isimlerden biriydi. Hafter, kariyerine Libya Kara Kuvvetleri’nde başladı. Çad ile 1978-1987 yıllarında yaşanan savaşta aktif rol aldı. Libya’nın kaybettiği bu savaşta Çad güçlerine esir düştü.

Hafter daha sonra ABD’ye götürüldü. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’ndan (CIA) destek aldığı öne sürülen Hafter, burada Kaddafi rejimine muhalefete başladı. ABD vatandaşlığı da aldı. ABD kanunları, ABD vatandaşı bir ismin ülke dışında savaş suçları ya da katliamlara dahil olması durumunda, yabancı ülke vatandaşlarının ABD’de söz konusu şahsa karşı dava açmasına izin veriyor.

Rejime karşı ayaklanmanın başladığı 2011’de Libya’ya döndü. Daha sonra tekrar ABD’ye dönse de 2014’te tamamen Libya’ya yerleşti. Güçlerini ülkenin doğusunda konuşlandıran Halife Hafter, 14 Şubat 2014’te televizyona çıkarak “iktidara el koyduğunu” duyurdu. Meşru hükümet ile ülkenin doğusundaki Tobruk’taki oluşum arasındaki çatışmalar 2014 ilkbaharında patlak verdi. Hafter, Nisan 2019’dan beri Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.

(Yeni Şafak)

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