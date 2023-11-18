Amerikalıların enflasyonla mücadelesi sürerken "tatil sezonu" harcamalarındaki artışın yavaşlaması bekleniyor

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

"Tatil sezonu", büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, ABD'deki tüketicilerin "ekonomik sağlığının" da bir ölçütü olarak görülüyor.

Ülkede perakende sektörüne hareketlilik getiren "tatil sezonunda" bu yıl enflasyon, artan borçlanma maliyetleri, öğrenci kredisi geri ödemelerinin yeniden başlaması ve azalan birikimler gibi ekonomik zorlukların tüketicilerin bütçelerini baskılayarak alışveriş planlarını etkilemesi bekleniyor.

ARTIŞ HIZI YAVAŞLASA DA HARCAMALARIN REKOR SEVİYEYE ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR



ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, perakende satışların söz konusu 2 aylık süreçte bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. "Tatil sezonundaki" harcamaların bu yıl 957,3 milyar dolar ile 966,6 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Amerikalı tüketicilerin "tatil sezonu" harcamalarının, 5 yılın en düşük artışına rağmen bu yıl rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor.

"Tatil sezonu" satışlarının 2022'de yüzde 5,4 artışla 929,5 milyar dolar, 2021'de yüzde 12,7 artarak 881,6 milyar dolar, 2020'de yüzde 9,1 yükselişle 782,3 milyar dolar ve 2019'da yüzde 3,8 artışla 716,9 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Sektör temsilcileri, "tatil sezonu" satışlarındaki artışın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiğini belirterek, salgın döneminde sağlanan trilyonlarca dolarlık teşvikin son 3 yılda harcamalarda benzeri görülmemiş oranda artışa yol açtığını anımsatıyor.

TÜKETİCİLERİN ORTALAMA 875 DOLAR HARCAMASI BEKLENİYOR



Ayrıca NRF'nin verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin bu dönemde hediyeler, dekorasyon malzemeleri ve gıda ürünleri için ortalama 875 dolar harcaması öngörülüyor.

Öte yandan Deloitte'un "tatil sezonuna" ilişkin perakende satış tahminleri de ekonomiye dair endişelerin tüketicileri harcamalarında daha dikkatli olmaya zorlamasıyla satışların önceki yıllara kıyasla daha yavaş hızda artmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

Buna göre, "tatil sezonunda" mağaza ve çevrim içi perakende satışların bu yıl yüzde 3,5 ila 4,6 arasında artması ve toplam 1,54 trilyon dolar ile 1,56 trilyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Deloitte'un verileri, satışların geçen yılının aynı döneminde yüzde 7,6 arttığını gösteriyor.

Deloitte'un ekonomistleri, güçlü istihdam ve gelir artışıyla bu tatil sezonunda satış hacminin artmaya devam etmesinin beklendiğini, salgın dönemi tasarruflarındaki azalışın ise perakende satışlar üzerinde baskı yaratacağını belirtiyor.

ÇEVRİM İÇİ SATIŞLARIN YÜZDE 4,8 ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR



Kovid-19 salgınından bu yana tüketici davranışında yaşanan en büyük değişimlerden biri olan internet alışverişlerinin de artışını sürdürmesi bekleniyor.

Adobe Analytics'in verilerine göre, kasım-aralık döneminde internet üzerinden yapılacak harcamaların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 221,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Söz konusu harcama tutarının geçen yıl 211,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydediliyor.

NRF'nin verilerine göre ise çevrim içi ve diğer mağaza dışı satışların bu yıl yüzde 7 ile yüzde 9 arasında artması ve 273,7 milyar ile 278,8 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.