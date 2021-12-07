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07 Aralık 2021 Salı 22:49:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 22:49:00

Amazon'un hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

Kaynak: AA

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İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" sitesi, Amazon Web Hizmetlerinde (AWS) Türkiye saatiyle 19.00'da büyük bölümü New York, Chicago ve Washington merkezli 11 binden fazla erişim sorunu rapor edildiğini açıkladı.

Kesinti başladıktan yaklaşık bir saat sonra Amazon, sorunun kaynağını belirlediklerini ve çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

Problem nedeniyle Amazon'un üniversitelere, devlete ve haber ajanslarına sunduğu bulut bilişim (cloud computing) hizmetlerinde kesinti olduğu ve Instacart, Venmo, Kindle, Roku Disney ve McDonald's uygulamalarında erişim problemleri yaşandığı öğrenildi.

BENZER DURUM FACEBOOK'TA YAŞANMIŞTI

Facebook ve bağlı şirketlerin hizmetlerinde, 4 Ekim'de 6 saat süren geniş çaplı kesinti yaşanmış ve şirketin hisseleri yüzde 5 oranında değer kaybetmişti.

Etiketler : kesinti amazon facebook
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