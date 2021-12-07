Amazon'un hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

Kesinti başladıktan yaklaşık bir saat sonra Amazon, sorunun kaynağını belirlediklerini ve çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

Problem nedeniyle Amazon'un üniversitelere, devlete ve haber ajanslarına sunduğu bulut bilişim (cloud computing) hizmetlerinde kesinti olduğu ve Instacart, Venmo, Kindle, Roku Disney ve McDonald's uygulamalarında erişim problemleri yaşandığı öğrenildi.

BENZER DURUM FACEBOOK'TA YAŞANMIŞTI

Facebook ve bağlı şirketlerin hizmetlerinde, 4 Ekim'de 6 saat süren geniş çaplı kesinti yaşanmış ve şirketin hisseleri yüzde 5 oranında değer kaybetmişti.