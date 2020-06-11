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11 Haziran 2020 Perşembe 10:10:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 10:10:00

Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı

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Dünyanın en büyük internet alışveriş sitesi Amazon''un teknoloji birimi AWS, geliştirdiği yüz tanıma hizmetinin emniyet birimleri tarafından kullanılmasını bir yıl ertelediğini açıkladı.

Amazon, sitesinde yaptığı duyuruda, Amazon İnternet Servisleri (AWS) tarafından "Rekognition" ismi ile piyasaya sürdüğü ve birçok Amerikan kurumu tarafından kullanılan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanılmasının bir yıl ileri atılacağını duyurdu.

Bilgilendirmede, "Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunduk ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Amazon, bununla birlikte kuruluşların insan ticareti mağdurlarını izlemek ve kayıp çocukları bulmak için Rekognition'ı kullanmasına izin vereceğini belirtti.

KARAR FLOYD PROTESTOLARININ SONRASINDA GELDİ

Amazon'un kararının, ABD'de siyahi George Floyd’un öldürülmesi üzerine, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı ülke çapında protestoların gerçekleştiği ve de bir başka teknoloji şirketi IBM'nin yüz tanıma teknolojisini sonlandırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

IBM, pazartesi günü, yüz tanıma program paketlerini bundan sonra yayınlamayacağı, geliştirmeyeceği ve satmayacağını belirten bir açıklamada bulunmuştu.

Amazon'un 2016 yılında bulut tabanlı bir hizmet olarak başlattığı Rekognition yazılımı, seçilen görüntü veya videodaki objeleri, insanları, yazıları ve aktiviteleri tanımlayabiliyor.

Halihazırda, ABD'nin Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) başta olmak üzere bazı kurumları tarafından kullanılan yazılım, yüz tanıma analizi kabiliyeti ile de kullanıcı onayı, insan sayısı belirleme ve kamu güvenliği gibi gerekçelerle yüzleri tarayıp karşılaştırabiliyor.

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