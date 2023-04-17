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17 Nisan 2023 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 13:23:00

Amazon şirketinin Sevilya'daki çalışanları greve gitti

Kaynak: AA

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ABD merkezli teminat hizmeti veren e-ticaret şirketi Amazon'un İspanya'nın Sevilya kentindeki deposunda çalışan 1500 kadar işçi, çalışma şartlarını protesto etmek için greve gitti.

Sevilya'nın Dos Hermanos ilçesindeki Amazon'un büyük lojistik deposunda çalışan işçilerin bağlı olduğu İşçiler Genel Birliği (UGT) sendikası, sağlık, çalışma ve maaş şartlarının uygun bir şekilde yerine getirilmediği gerekçesiyle greve gidildiğini açıkladı.

UGT, Amazon şirketinin, Sevilya'daki deposunda pazar günleri ve tatil günlerinde çalışmak için mesai ücretlerini tek taraflı olarak değiştirdiğini ve bunun işçiler için yılda 2 bin avroluk bir kayba neden olduğunu belirtti.

Sendika Amazon'un, iş kazalarını da tanımadığını iddia etti.

İspanya'daki depolarında 20 bine yakın çalışanı olan Amazon, 2025 sonuna kadar bu ülkedeki işçilerinin sayısını 25 bine çıkarmayı planlıyor.

Etiketler : amazon sevilya çalışan grev
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