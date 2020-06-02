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02 Haziran 2020 Salı 11:03:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 11:03:00

Amanda kasırgası El Salvador ve Guatemala'da 17 can aldı

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El Salvador ve Guatemala'da etkili olan Amanda kasırgası nedeniyle en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Büyük hasara yol açan kasırganın beraberinde getirdiği sel ve heyelanlar, ilk belirlemelere göre El Salvador'da 15, Guatemala'da 2 can aldı.

EL Salvador İçişleri Bakanı Mario Duran, kasırga nedeniyle ülkede 7 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

EL Salvador'da yaklaşık 7 bin kişinin, tahsis edilen 154 sığınağa yerleştirildiğini belirten Duran, ülkenin normalde bir yılda aldığı yağışın dörtte birinin 70 saat içinde düştüğünü söyledi.

Yetkililer, bilhassa ülkenin batı kesiminde, aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 900 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Guatemala Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü David de Leon, ülkede kasırga nedeniyle evi çöken bir kişi ile nehir sularında sürüklenerek boğulan 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları ve su taşkınları sonucu bazı yolların kapandığı kaydedildi.

Her iki ülkede de kasırgadan etkilenen birçok yerleşim bölgesinde ağır hasar olduğu belirtildi.

Meksika'da da Campeche eyaletinden Veracruz limanına kadar kasırga uyarısı yapıldı.

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