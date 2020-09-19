Alper Potuk, MKE Ankaragücü ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre deneyimli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaştı. Oyuncunun sağlık kontrolü için Ankara'ya gittiği belirtildi.

(TRT Spor)