19 Eylül 2020 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 09:29:00
Alper Potuk, MKE Ankaragücü ile anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre deneyimli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaştı. Oyuncunun sağlık kontrolü için Ankara'ya gittiği belirtildi.
(TRT Spor)
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