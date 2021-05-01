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01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:07:00

Almanya'yı sarsan "darbe planı"

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Fransa'da emekli generallerin muhtırasından sonra bu kez Almanya'da emekli askerlerin darbe hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Tagesspiegel'in haberine göre 13 bin eski asker, Telegram'da 'Emekli ve Eski Askerler Grubu' adıyla buluştu. Hedef, virüs önlemlerine karşı çıkan radikal gruplardı. Eski askerlerin, bu gruplara sızarak gösterilerde olay çıkarmayı planladığı, bir askerin 'Halkımızın bize ihtiyacı var. Hükümeti devirmeliyiz' dediği belirlendi.

Fransa, aralarında emekli generallerin de bulunduğu binlerce askerin imzaladığı uyarı e-bildirisini tartışırken, Almanya'da da binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden bir araya gelerek, Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerince doğrulanan habere göre "Emekli ve Eski Askerler Grubu" adı altında bir araya gelen13 bin emekli ve eski asker, korona tedbirlerini protesto mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları yaptı.

'HÜKÜMETİ DEVİRMELİYİZ'

Almanya'daki grubu kuran, ismi gizli emekli askerin "Bu hükümeti devirmemiz gerekiyor" şeklinde bir mesaj gönderdiği saptandı. Bir diğer üyenin ise "Başkenti kuşatma çemberi altına alarak sonuna kadar savaşmamız gerekiyor" dediği, bu kişinin AfD vekili Daniel Freiher von Lützow olduğu öğrenildi.

FRANSA'DA AĞIR YAPTIRIM

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi. Lecointre, ayrıca 2S statüsündeki emekli generallerin, bu statüden çıkarılıp tam emekli olmalarını istediğini ifade ederek "Bu generaller yüksek askeri konseyin karşısına çıkacak" dedi.

Etiketler : almanya merkel darbe planı
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