VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu
Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy: Türkiye ve Erdoğan tahıl sevkiyatında öncü rol oynadı
Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferi
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Başkan Erdoğan: Her türlü desteği vermeye hazırız!
EMA yeni Kovid-19 aşısının onay başvurusunu inceliyor
Zelenskiy Guterres ile görüştü!
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 11 yaralı
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı
'Beşli çeteye 203 milyar dolar' başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı
Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi
'Bakü-Tiflis-Kars'ta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için anlaşma imzalandı
Maxi afete hazır
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
Günün 6 saatini internette geçiriyoruz
"Ölmedim yaşıyorum"
Yolların Sultanı şehirler arasında mekik dokuyor
Dışişleri Bakanlığından Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
18 Ağustos 2022 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 20:52:00

Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da yaşanan kuraklıktan dolayı Brandenburg eyaletinin Barnim Bölgesi'nde çıkan ve Berlin'de Spree Nehri'ne dökülen Panke Deresi'nin bir bölümü kurudu.

Almanya'da uzun süredir yağmurun yağmaması ve aşırı sıcaklar sadece nehirlerdeki su seviyesinin düşmesine sebep olmadı, aynı zamanda küçük akarsuları ve ağaçları da etkiledi.

Barnim Bölgesindeki Panketal Beldesi'nde akan Panke Deresi kurdu, dere yatağında suyun yerine bitkiler ve taşlar görülüyor.

Panketal Belediye Başkanı Maximilian Wonke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki su kıtlığının kritik duruma ulaştığını belirterek, "Bu, ağaçlara baktığımızda görülür. Ağaçların tepesindeki yapraklar kahverengi olmaya başladı. Büyük ağaçlarda da. Bu, topraktaki su eksikliğinin ne kadar yaygın olduğunu gösterir. Su kıtlığının en çok göründüğü yer elbette Panke Deresi'dir. (Dere) Şu an da yok. Dere yatağı tamamen kurudu." dedi.

Wonke, bu durumdan endişe duyduğunu ifade ederek, "Burada yaşadığım 35 yılda böyle bir şey görmedim. Hiç olmadı da. Bu çok etkileyici ve korkutucu." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN BİR ALARM SİNYALİ OLMALI"

Belediye olarak su kıtlığı konusunda bölgedeki su tesisini korumak için önlemler aldıklarını ifade eden Wonke, "Saat 17.00 ila 21.00'de bahçeleri sulamayı geçici olarak yasakladık. Bu da bu saatlerde bahçe işleri yapmak isteyen bahçe sahiplerini etkiliyor. " diye konuştu.

Wonke, ancak burada sadece semptomlarla mücadele ettiklerini ve bunun su altyapısını korumaya yaradığını ifade ederek, büyük sorun olan su kıtlığıyla mücadele etmek için daha büyük önlemlerin alınması gerektiğini anlattı.

Bunun için yer altındaki suyu iyi bir şekilde kullanılması gerektiğini aktaran Wonke, "Yağmur suyunun daha fazla tutulması gerekiyor. Yağmur suyunun akarsular üzerinden denizlere gitmemesi lazım. Yeraltı suyunu tatmamız gerekir. Yeraltı su seviyeleri birkaç yıldır düşüyor. Bu bizim için bir alarm sinyali olmalı." şeklinde konuştu.

Brandenburg eyaletinde başka derelerin de kuruduğu veya buradaki su seviyelerinin ciddi bir şekilde azaldığı bildirildi.

Bölge yöneticileri halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

Etiketler : Wonke Barnim Bölgesi almanya
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
Yağmur sahneye engel olamadı

Yağmur sahneye engel olamadı
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor
Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik

Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı

Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Betül'den ‘Seninle'

Betül'den ‘Seninle'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes