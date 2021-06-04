Almanya'ya giden yolcular için karantina şartı kalktı

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında ülkeye "girişte karantina zorunluğu" bölümündeki açıklamada, kişinin Almanya'ya girmeden önce risk bölgesinde bulunması durumunda ülkeye girdikten sonra kendisini 10 gün izolasyona alması gerektiği, virüs mutasyon bölgesinden gelenler için karantina süresinin 14 gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "risk bölgesinde" bulunanların, Kovid-19 negatif test sonucunu, aşı olma sürecinin tamamlandığını veya hastalığı geçirip iyileştiğini gösteren bir belgeyi https://einreiseanmeldung.de adlı internet sayfasından iletilmeleri durumunda karantina uygulamasının sonlandırılabileceği ifade edildi.

Bu kanıtlardan birinin ülkeye girişten önce söz konusu internet sayfasından iletilmesi durumunda kişinin Almanya'da karantinaya girmesinin gerekmediği ifade edilen açılamada, "yüksek riskli" bölgelerden gelenlerin, ülkeye girişten 5 gün sonra negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantina uygulamasına son verebilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, virüs mutasyon bölgelerinden gelen yolcuların ise 14 gün karantina zorunluluğu bulunduğu belirtildi

Açıklamada ayrıca, riskli bölgeler için söz konusu testin ülkeye girişten önceki 72 saat (PCR testlerde) içerisinde yapılmış ve bu test sonucunun Almanca, İngilizce, İtalyanca veya İspanyolca olması gerektiği kaydedildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelleyerek Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarmıştı.