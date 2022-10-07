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07 Ekim 2022 Cuma 23:09:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 23:09:00

Almanya'ya giden Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.

Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandı

Faeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı.

"Yerel ve eyalet temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesi düzenlenecek"

"Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna'nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Etiketler : Almanya mülteci Nancy Faeser
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