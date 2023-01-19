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19 Ocak 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 14:00:00

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius yemin ederek göreve başladı

Kaynak: AA

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Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin ederek göreve başladı.

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve selefi Christine Lambrecht ile Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Savunma Bakanlığı görevine getirildiğine ilişkin atama belgesini aldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada ,Rusya'nın Ukrayna'ya acımasız bir şekilde saldırmasının milyonlarca insanın acılar yaşamasına neden olduğu ve Avrupa güvenlik düzenini tahrip ettiğini belirtti.

Tehditler ve jeopolitik değişimlerin olduğu ortamda Alman ordusunu caydırıcı ve savunmaya hazır hale getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Avrupa'nın ortasında güçlü bir ülke olarak sadece kendimize yönelik değil başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Yalnız değiliz, ortaklarla ittifak içindeyiz. Bu ortaklar bize güvenmeli ve güvenecekler." şeklinde konuştu.

Pistorius'un Almanya'nın uzun zamandan beri tanımadığı bir tehdit ve tehlike durumunda bakanlığı devraldığını belirten Steinmeier, "Gelecekteki tüm zorluklar ve gerekli reformlar için şimdi sakin bir kafaya, güçlü yönetime, net bir dile ve siyasi tecrübeye ihtiyacınız var." dedi.

Steinmeier, Pistorius'un bunların hepsine sahip olduğunu, Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı 10 yıl boyunca ve diğer zorlu siyasi görevlerde gösterdiğini kaydetti.

Boris Pistorius'u yeni görevinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, görevinden ayrılan Christine Lambrecht'e de verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Bellevue Sarayı'ndan ayrılan Pistorius, Federal Meclise geldi ve yemin ederek göreve başladı.

Bakan Pistorius, bugün ayrıca görevinin ilk gününde Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelecek.

Lambrecht, 16 Ocak'ta Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuş, 17 Ocak'ta da Boris Pistorius'un yeni Savunma Bakanı olacağı açıklanmıştı.

Etiketler : almanya savunma bakanı boris pistorius
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