VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı
Ukrayna'ya gönderecekleri füzeler ülkeyi karıştırdı!
Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Kendi tiyatrosunda oynadı
Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Kuruluş Osman'a taze kan
Pijama utandırdı
Sonsuz aşk yoktur
Bugünü bayram ilan edelim
04 Mart 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 11:09:00

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği "Strela" uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı 2 bin 700 Strela uçaksavar füzesinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu belirtildi.

Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi. Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi "Federal hükümet için büyük bir utanç" ifadeleri ile nitelendirildi.

Uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların ise çürümüş halde bulunduğu, mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği belirtildi.

Etiketler : 35 yıllık ALMANYA UKRAYNA FÜZE
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Sportif çift

Sportif çift
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş
Sevgiliden Paris sürprizi

Sevgiliden Paris sürprizi
Yeni dizi heyecanı

Yeni dizi heyecanı
Cesur Tülin

Cesur Tülin
Çağla karantinada

Çağla karantinada
Hacker şoku

Hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER