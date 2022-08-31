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31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:22:00

Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı

Kaynak: AA

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Ülke, 2022 Ocak-Ağustos döneminde 5,1 milyar avroluk askeri satış gerçekleştirdi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-ağustos (24 Ağustos itibarıyla) döneminde Ukrayna'ya silah yardımıyla yaklaşık 5,1 milyar avroya ulaştı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, hükümet bu yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 5,1 avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylelikle 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 76 artışa (2,9 milyar avro) ulaşılmış oldu.

Verilere göre, Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatının dörtte üçü Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve İsviçre'ye yapıldı.

Berlin, Kiev'e yaklaşık 686 milyon avro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2020'de 5,8 milyar avronun ardından, 2021'de yaklaşık 9,04 milyar avroya ulaşarak rekor kırmıştı.

Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar avro olmuştu.

Öte yandan, Yeşiller partisi liderliğindeki Ekonomi Bakanlığı, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için çalışmalar yapıyor.

Etiketler : almanya silah savaş
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