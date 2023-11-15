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15 Kasım 2023 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 16:41:00

Almanya'dan yabancılara ırkçı yaklaşım: 2 kat daha fazla polis kontrolüne takılıyorlar

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Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyinin (SVR) ülke çapında yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, ten rengi ve başörtüsü gibi faktörlere bağlı olarak "yabancı kökenli" olarak algılananlar, polis kontrollerine 2 kat daha fazla maruz kalıyor.

Almanya'da yapılan araştırma, ten rengi ve başörtüsü gibi faktörlere bağlı olarak "yabancı kökenli algılanan" kişilerin, polis kontrollerine daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu.

Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyinin (SVR) ülke çapında yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, "yabancı kökenli" olarak algılananlar, kamusal alanlarda diğer kişilere göre 2 kat daha fazla polis kontrolüne takılıyor.

Bu kişilerin sadece yabancı kökenli olması değil, ten rengi ya da taktığı başörtü gibi kılık kıyafetindeki bazı detaylar da bu önyargının oluşmasında belirleyici faktör oldu.

Kasım 2021-Temmuz 2022 döneminde 15 yaş üstündeki 15 bin 5 kişiyle yapılan anket sonucuna göre, yabancı kökenli kişilerin polis kontrollerine takılma oranı yüzde 8,3 iken, beyaz tenli ve yerli olduğu izlenimi verenler için bu oran yüzde 4,4 olarak belirlendi.

Dış görünüşün yanı sıra cinsiyet ve yaş, polis kontrollerinde belirleyici unsur oldu.

En fazla polis kontrolüyle karşılaşan kişiler, 15-34 yaş aralığındaki "yabancı görünümlü erkekler" olarak belirlendi.

Etiketler : ALMANYA POLİS IRKÇILIK
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