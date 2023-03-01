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01 Mart 2023 Çarşamba 16:20:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 16:20:00

Almanya'dan İran'ın 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki

Kaynak: TRT Haber

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, Tahran Büyükelçiliklerinde çalışan 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığının Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatılarak, "22 Şubat'ta iki İranlı diplomatın sınır dışı edilmesinin ardından gelen bu adım bekleniyordu ancak bunun Alman hükümeti açısından haklı görülebilir bir tarafı bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanını sınır dışı ettiği anımsatılarak, hükümetin aldığı sınır dışı kararıyla Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'in ölüm cezasına çarptırılmasına uygun şekilde tepki gösterildiği aktarıldı.

Sınır dışı edilecek Alman Büyükelçiliği mensuplarının zor koşullara rağmen açıklıkla, ilgiyle ve büyük bir çabayla görev yaptığı vurgulanan açıklamada, "Onların sınır dışı edilmesi keyfi ve gerekçesizdir, onlar yanlış bir şey yapmadı." ifadesi kullanıldı.

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.

Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.

İran ise Almanya'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamış, bugün de Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurmuştu.

İRAN'IN VERDİĞİ İDAM KARARI

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 21 Şubat'ta "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Cemşid Şarmehd'in, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi ise Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırılarak" İran'a götürüldüğünü açıklamıştı.

Etiketler : almanya iran diplomat istenmeyen kişi idam

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