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30 Eylül 2020 Çarşamba 23:38:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 23:38:00

Almanya'dan gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi için 100 milyon dolar taahhüt

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel aşı ve tedavi programının (ACT Accelerator) desteklenmesi için düzenlenen zirvede konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel aşı çabalarının desteklenmesi çağrısı yaptı.

Merkel, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Zirvede, ABD merkezli Johnson&Johnson da düşük gelirli ülkelere, ürettiği Kovid-19 aşısından 500 milyon doz sağlayacağı taahhüdünde bulundu.

İş adamı Bill Gates ise Bill&Melinda Gates Vakfının aşı üretiminin hızlandırılması için 16 ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığını açıkladı.

''BİR AVUÇ ÜLKEDEKİ ULUSAL AŞI ÇABASI KÜRESEL EKONOMİNİN KAPILARINI AÇMAYACAK''

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeni tip koronavirüs salgını vakalarının birçok ülkede artışa geçtiğine dikkati çekerek, salgının daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Aşı ve tedavi yöntemleri konusunda birlikte çalışmanın her ülkenin ulusal ve ekonomik çıkarına olduğunu vurgulayan Guterres, ''Küresel ekonomiyi en kısa sürede yeniden açmanın en güvenli ve en kesin yolu ACT Accelerator programı. Bir avuç ulusal aşı çabası küresel ekonominin kapılarını açmayacak.'' dedi.

Guterres, küresel aşı programının çalışmalarını devam ettirebilmesi içinse acil 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

DSÖ'nün küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator için şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabildi ancak programın 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşı, 245 milyon tedavi ve 500 milyon test sağlayabilmesi için 35 milyar dolar gerekiyor.

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