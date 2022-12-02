Almanya'dan Gana'ya 82 milyon euro destek taahhüdü
Kaynak: AA
Almanya hükümeti, Gana'nın yenilenebilir enerji ve finans sektörü gelişimini desteklemek için 82 milyon euro destek vereceğini taahhüt etti.
Gana Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya, yenilenebilir enerji ve finans sektörü gelişimini desteklemek için Gana'ya 82 milyon euro destek sağlayacak.
Açıklamada, fonla, Gana'da teknik beceri eğitimi, iyi yönetişim, dijital altyapı geçişleri, gıda güvenliği ve kadınların güçlendirilmesinin de desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Fonun bir kısmının yeni kurulan Gana Kalkınma Bankasına gideceği aktarılan açıklamada, "Bu, zorlu ekonomik zamanlarda uzun vadeli ve uygun sermayeye erişim sağlayacak." ifadesi kullanıldı.
Batı Afrika ülkesi Gana, bu yılın başındaki kredi notu düşüşlerinden bu yana uluslararası sermaye piyasalarına erişemiyor.
- İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
- Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
- İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
- DSÖ, Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini hafifletme girişimini olumlu karşıladı
- DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
- Almanya'dan Gana'ya 82 milyon euro destek taahhüdü