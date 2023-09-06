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06 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00

Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Kaynak: AA

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Almanya'dan Bosna Hersek'e AB üyeliği yolunda destek

Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin, Bosna Hersek'i Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Sarrazin'i başkent Saraybosna'da kabul etti.

Becirovic, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya'nın ülkesine AB yolunda verdiği desteği önemsediklerini söyledi.

Sarrazin de, Bosna Hersek'i AB üyeliği yolunda desteklediklerini belirterek, AB Komisyonu görüşünde yer alan 14 temel önceliğin uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak, AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.

Etiketler : almanya ab bosna hersek
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