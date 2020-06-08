Almanya'dan ABD ve Trump'ı kızdıracak çıkış!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çin gelecekteki süper güç. Çin, Almanya’nın en büyük ticari partneri. Pekin ile diyalogu sadece ekonomik ve ticari konularla sınırlandırmamalıyız. Kendi değerlerimizi korumamız için ortak Avrupa stratejisine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Çin’e yönelik suçlamalarla ilgili olarak, birçok ülkenin ilk haftalarda virüsle savaşırken hatalar yaptığını dile getiren Maas, “Elbette virüsün kökenini ortaya çıkarmak için tam şeffaflığa ihtiyacımız var. Eminim bu (soruşturma), Çin’in çıkarına olacak” dedi.

Eylül ayında yapılması planlanan AB-Çin zirvesinin ertelenmesinin sadece salgınla bağlantılı olduğunu kaydeden Maas, sonuçlara ancak yüz yüze görüşmelerle varılabileceğini vurgulayarak, “Umarım zirve yıl sonundan önce yapılacak” dedi.

"ABD İLE İLİŞKİMİZ KARMAŞIK"

Bild am Sonntag’a konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD’nin askerini Almanya’dan çekeceği yönündeki haberlerin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilediğini söyledi.

Maas, "Biz Transatlantik ittifak içinde yakın ortaklarız. Ama, bu (ilişki) karmaşık" ifadesini kullandı.

"Eğer iş, Amerikan güçlerinin bir kısmının geri çekilmesine kadar varırsa, bunu bir kenara not edeceğiz" uyarısını yapan Bakan, "ABD güçleriyle onlarca yıl boyunca olan işbirliğini takdir ediyoruz. Bu her iki ülkenin çıkarına. Ancak alınan kararlarda tek başına hareket edilmemeli" diye ekledi.

ABD Başkanı Trump’ın Pentagon’a, Almanya’daki 9 bin 500 Amerikan askerini Eylül ayı itibariyle çekme talimatı verdiği bildirilmişti.

"TRUMP POPÜLİST, ÇOK TEHLİKELİ"

ABD’deki ırkçılık karşıtı protestoları ve bu bağlamda çıkan şiddet olaylarını değerlendiren Maas, Trump’ı, toplumu kutuplaştırma yoluyla yandaşlarını seferber etmeye çalışan popülistlerle karşılaştırdı.

Maas, "ABD’de birçok gazeteci, protestoları aktarırken takip edildi ve saldırıya uğradı. Trump, gazeteciler için halk düşmanları ve düşük yaşam formu nitelendirmesinde bulundu. Bu davranışı, dünya genelindeki popülistlerden biliyoruz...Bu çok tehlikeli" dedi.

Daha önce Trump’ın, protestolara son vermek için orduya başvurma tehditlerini de eleştiren Maas, "yangına körükle gitmek yerine" uzlaşı arayışına ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Washington’un bu sözlerine hiçbir tepki vermediğini anlatan Alman Bakan, "Beyaz Saray’da kim olursa olsun ABD ile ortaklığımız o kadar yakın ve yıkılmaz ki her türlü eleştiriye dayanacağından kesinlikle eminim" diyerek ırkçılık sorununun sadece ABD’ye özgü olmadığını da sözlerine ekledi.