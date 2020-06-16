Almanya'dan, ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Varşova’da Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Trump’ın, Almanya'nın NATO ödemelerinde "ihmalkar" davrandığına ve ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Kararın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağına ilişkin kesin ve ayrıntılı bilgiye sahip değiliz." diyen Maas, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından da bu konuda bilgi alamadıklarını aktardı.

Maas, bundan dolayı ABD tarafının ne yapmak istediğini bekleyeceklerini ifade etti.

"ABD ASKERİ VARLIĞI, ABD VE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

ABD askerlerinin Almanya’daki varlığının sadece Almanya’nın değil ABD ve Avrupa’nın güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan Maas, ABD’nin atmak istediği adımın Avrupa’nın güvenlik mimarisini de değiştireceğini ve bu yüzden bu konuda konuşmak gerektiğini dile getirdi.

Maas, askerlerin çekilmesine ilişkin yetkinin de ABD’de bulunduğunu kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz de ABD askerlerinin Almanya’daki varlığının, Polonya’nın güvenliğine de hizmet ettiğini, bundan dolayı askerlerin Almanya’daki varlığının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.