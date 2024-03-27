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27 Mart 2024 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 14:03:00

Almanya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Kaynak: AA

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Almanya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü.

Almanya'nın Leipzig şehrinde otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saksonya Polisinden yapılan açıklamaya göre, A9 Otoyolu'nda Wiedmar ve Schkeuditzer Kreuz kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Leipzig Polis Sözcüsü Olaf Hoppe, Ntv televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hoppe, "Şimdiye kadar odağımızda kurtarma ekipleri vardı. Çünkü çok sayıda yaralı ve en az 5 ölü var. Bu yüzden sağlık hizmeti ön plandaydı." dedi.

Otobüsün yan yattığını belirten Hoppe, yaralıların helikopterle hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Hoppe, kazaya ilişkin çalışmaların akşama kadar süreceğini ve A9 Otoyolu'nun uzun süre trafiğe kapalı olabileceğini dile getirdi.

Etiketler : almanya otobüs kaza
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