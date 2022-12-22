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22 Aralık 2022 Perşembe 17:31:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 17:31:00

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover'in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye'deki yakınları ve Almanya'daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

Etiketler : almanya türk vatandaşı cenaze
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