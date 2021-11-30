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30 Kasım 2021 Salı 23:29:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 23:31:00

Almanya'da tedbirler sıkılaştırılıyor

Kaynak: AA

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Almanya'da koronavirüs vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı COVID-19 tedbirlerinin yeniden sertleştirilmesi planlanıyor.

Başbakan Angela Merkel, çevrim içi olarak eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele aldı.

Somut tedbirlerin alınmadığı toplantıya kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı.

30 MİLYON AŞI HEDEFİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve eyaletler arasında, salgındaki dördüncü dalganın sağlık sisteminde ciddi ve bazı bölgelerde dramatik duruma yol açtığı konusunda fikir birliği bulunduğunu söyledi.

Seibert, tarafların aşılama kampanyasını önemli ölçüde arttırmak istediğini, Noel Bayramı'na kadar 30 milyon aşının uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti.

KRİZ MASASININ BAŞINA BİR GENERAL GETİRİLDİ

Seibert, federal hükümet ve eyalet hükümetleri arasında aşı kampanyasının koordinasyonu ve iş birliğini geliştirmek için ivedilikle bir kriz masasının kurulacağını ifade etti.

Günlük yeni vakaları ve hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Bu konuda federal hükümetin ve eyaletlerin çeşitli önerileri ele alacağını anlattı.

Seibert, bu önlemler arasında, özellikle aşılanmamış kişiler için kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesi, 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralının mağazaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve büyük çaplı etkinliklerde kısıtlamalar uygulanmasının yer aldığını aktardı.

Bunun yanı sıra genel bir aşı zorunluluğu kararının alınması konusunda hazırlıkların yapılacağını belirten Seibert, tedbirlerle ilgili ayrıntılı düzenlemelerin perşembe gününe kadar hazırlanacağı ve ardından karara bağlanacağını kaydetti.

AŞI ZORUNLULUĞU

Alman basınında yer alan haberlere göre, Merkel'den sonra başbakanlığı üstelenecek Olaf Scholz, aşı zorunluluğunun Federal Meclis'te oylatılmasından yana.

FUTBOL KARŞILAŞMALARININ SEYİRCİSİZ OYNANMASI İSTENİYOR

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, toplantının ardından Münih'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde yıl sonuna kadar futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını talep etti.

Söder, Noel pazarları kapalıyken stadyumların dolu olmasının uygun olmadığını vurguladı.

Almanya'nın bazı bölgelerinde Noel pazarları açılırken, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinde artan günlük vaka sayılarından dolayı yasaklanmıştı.

Etiketler : almanya noel pazarları Angela Merkel
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