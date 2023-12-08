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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanları yeniden Esken ve Klingbeil oldu
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08 Aralık 2023 Cuma 23:41:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 23:41:00

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanları yeniden Esken ve Klingbeil oldu

Kaynak: AA

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş genel başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil yeniden bu göreve seçildi.

Başkent Berlin'deki "City Cube" Salonu'nda düzenlenen SPD olağan genel kongresinde, partinin üst yönetiminin seçimleri yapıldı.

558 delegenin katıldığı seçimlerde oyların yüzde 85,6'sını alan Klingbeil ve oyların yüzde 82,6'sini elde eden Esken yeniden partinin eş genel başkanları oldu.

Esken 2019'dan beri SPD Eş Genel Başkanlık görevinde bulunurken Klingbeil bu göreve ilk kez 2021'de seçilmişti.

Partinin genel başkan yardımcıları da İmar Bakanı Klara Geywitz ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil'in yanı sıra SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı, SPD Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger ve Federal Meclis Milletvekili Achim Post oldu.

SPD'nin Genel Sekreteri Kevin Kühnert de delegelerin yüzde 92,5'nin oyunu alarak yeniden bu göreve seçildi.

Etiketler : SPD Eş Genel Başkanları Saskia Esken Lars Klingbeil
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