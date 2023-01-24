Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan darbe şüphelilerinin yargılanmasına başlanacak

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Nisan ve Ekim aylarında tutuklanan ve halen tutuklu olan 5 zanlının duruşmasının Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılacağı ifade edildi.

Savcılığın iddianamesinde sanıklar, federal hükümete karşı darbe hazırlığı yapmak ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlamakla suçlanıyor.

DİĞER ÜYELER ŞAFAK BASKINIYLA YAKALANMIŞTI



İmparatorluk Vatandaşlarına yönelik Alman Anayasayı Koruma Teşkilatınca, Türk çoban köpeği olan "Kangal" ismi verilen ve "Kangal Operasyonu" kod adıyla yürütülen gizli soruşturma, Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Aralık'ta düzenlenen "Gölge Operasyonu" ismiyle şafak baskını düzenlenerek icra edilmişti.

Operasyonda 150'den fazla mekan basılıp aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 54 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 25 kişi de gözaltına alınmıştı.

REİCHSBÜRGER NEDİR?



Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.