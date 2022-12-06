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06 Aralık 2022 Salı 18:24:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 18:24:00

Almanya'da RSV salgını: Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

Kaynak: AA

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Almanya'da RSV virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğum bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

"ÇOCUKLAR ARTIK ONLARA BAKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖLÜYOR"

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını vurguladı.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiğinin altı çizildi.

Etiketler : Almanya RSV salgını cocuk hastaneleri
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