Almanya'da polisin gözaltına almaya çalıştığı kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin taşkınlık yaptığı iddiasıyla gözaltına almaya çalıştığı 30 yaşındaki kişinin öldüğü bildirildi.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma gecesi geç saatlerde taşkınlık yaptığı ve çevreye zarar verdiği öne sürülen kişinin gözaltı işlemi yapılacağı sırada yere yığıldığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği ve doktorların ölüm nedenini kalp krizi olarak kayıtlara geçirdiği belirtildi.
Taşkınlık yaptığı öne sürülen kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere başlatılan soruşturmayı cinayet masasının yürüteceği kaydedildi.
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