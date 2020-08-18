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18 Ağustos 2020 Salı 16:54:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 16:54:00

Almanya'da polis şiddeti! 15 yaşındaki göçmen çocuğa sert müdahale

Kaynak: AA

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Almanya'da polisin Türk gencine uyguladığı şiddetin etkileri devam ederken skandal bir olay daha meydana geldi. Hamburg şehrinde 4 Alman polisinin 15 yaşındaki göçmen çocuğa da orantısız güç kullandığı ortaya çıktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşlarındaki bir genci durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Ancak üzerinde kimliği bulunmayan genç polise itiraz etti. Bunun ardından genci kimlik tespiti için zorla karakola götürmek isteyen polis kontrolü kaybederek genci bir duvarın dibine sıkıştırdı, içlerinden biri ise boğazını sıktı.

15 yaşındaki genç o anlarda nefes almakta zorlandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polislerin genci sıkıştırdığı duvarda, Amerika’da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd’un ölmeden önceki sözleri olan "nefes alamıyorum" yazısının bulunması dikkati çekti.

Hamburg polisinden yapılan yazılı açıklamada polisin tutumu savunuldu.

Açıklamada gencin birkaç defa kaldırımdan gittiği için uyarıldığı ancak uyarılara kulak asmadığı ifade edildi.

Açıklamada, gencin güçlü bir yapıya sahip olduğu için polisin kontrol altına almakta zorlandığı ve zor kullanmak durumunda kaldığı belirtildi.

Almanya'da geçen hafta iki ayrı olayda yine polis bir Türk genci ile 16 yaşındaki Fas kökenli bir genci yere yatırıp boynuna diziyle basarak şiddet uygulamıştı.

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