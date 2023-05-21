Almanya'da muhalif iki Rus gazetecinin zehirlendikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, 29-30 Nisan'da Berlin'de Rus iş adamı Mihail Hodorkovski'nin konuşmacı olduğu bir konferansa katılan ABD merkezli Özgür Rusya Vakfının başkanı Natalia Arno ve diğer bir gazeteci kadın zehirlenme belirtisi nedeniyle hastaneye gitti.

Söz konusu iki kadın gazetecinin garip semptomlar, akut bir ağrı ve uyuşukluk hissine sahip oldukları için hastaneye gittikleri bilgisi verildi.

Rus haber portalı Agentstvo'nun haberine de atıf yapılarak iki kadının sinir gazı ile zehirlendiklerinden şüphelendikleri duyuruldu.

Arno'nun ABD'ye döndüğünde sosyal medya hesabından konuyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmalara atıfta bulunduğu öğrenildi.

Ancak ABD makamlarının iki kadının Berlin'deki konferans öncesinde zehirlenmiş olabileceklerine yönelik araştırmalarını sürdürdüklerine işaret edildi.

Alman polisinin de açılan soruşturmaları doğruladığı ancak detay vermekten kaçındığı bilgisi paylaşıldı.