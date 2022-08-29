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29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:40:00

Almanya'da Mevlana Camii'ne ırkçı tehdit

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'da camilere yönelik tehdit ve saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Barnstorf'taki Mevlana Camii'ne, "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz“ notunun bulunduğu bir ırkçı tehdit mektubu gönderildi.

Almanya'da ırkçılar yine bir camiyi hedef tahtasına koydular. Aşağı Saksonya'ya bağlı Barnstorft'taki "Milli Görüş İslam Toplumu" Mevlana Camii'ne ırkçı bir tehdit mektubu gönderildi.

Aşağı Saksyona Müslümanlar derneği, Schura Niedersachsen"in Cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı mektupta "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" tehdidi bulunuyor. Mektupta ayrıca Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haç dikkat çekiyor.

Mevlana Camii, henüz dört ay önce yine bir İslam düşmanı saldırının hedefi olmuştu. Schura Niedersachsen, Alman siyasetinden bu tehditlere karşı önlem alınmasını beklediğini dile getirdi.

Mektup, Alman kamuoyunda uzun süredir gündemde olan 'NSU 2.0' imzasını taşıyor. Aşırı sağcı NSU terör hücresi, aralarında sekiz Türk'ün de bulunduğu toplam on kişiyi 2000-2007 yılları arasında katlederek Almanya'da infial yaratmıştı.

Etiketler : Barnstorf almanya Mevlana Camii
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