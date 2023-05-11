Almanya'da Mercedes fabrikasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi öldü

Yerel kaynaklar, Türk kökenli saldırgan ile öldürülen işçilerin arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü.

Polisin, 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldığı ve sorgulamak üzere emniyete götürdüğü ifade edildi.

Emniyetten ve resmi makamlardan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır."