VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Take Off Girişim Zirvesi'nde ödül yağmuru
Almanya'da makinistlerden grev kararı
Putin, seçimlere tekrar aday olacak
Dünya basınına "Gazze" çağrısı: Aklama çabasından kurtulun
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Resmi Gazete'de yayımlandı... Gazetelerin satış fiyatı güncellendi
08 Aralık 2023 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 15:26:00

Almanya'da makinistlerden grev kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da makinistler 1 ay içinde ikinci kez greve gitti. Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde ikinci kez greve gitti.

Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 7 Aralık'ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde saat 22.00'de başladı.

Makinistlerin 1 aydan kısa süre içindeki 2. grevinin bugün saat 22.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

GDL, taleplerine yönelik herhangi bir anlaşmaya varılamazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin gelecek yılın başında "daha uzun ve daha yoğun" olacağı konusunda uyardı.

GDL, daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Deutsche Bahn, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini kabul etmeyerek, 32 aylık bir toplu anlaşma süresi için çalışanların ücret ve maaşlarında yüzde 11 artış teklif etti. GDL, bu teklifi reddetti.

Etiketler : almanya makinist grev
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX