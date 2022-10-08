Almanya'da kritik seçim: Aşırı sağ tehlikesi

Avrupa'da koronavirüs salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan aşırı sağ tehlikesi giderek büyüyor.

Nisan ayında Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ırkçı Marine Le Pen'in partisi yüzde 30 oy aldı.

İsveç'te geçen ay yapılan parlamento seçimlerinde her beş seçmenden biri Nazi hayranları tarafından kurulan göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi'ne oy verdi.

İtalya'da aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi sandıktan birinci parti çıktı..

Pazar günü ise, Almanya, aşırı sağın yükselişine ilişkin kritik bir sınav verecek.

Yaklaşık 6 milyon seçmenin sandık başına gideceği Aşağı Saksonya'da eyalet seçimleri düzenlenecek.

Seçim Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle tırmanışa geçen enflasyon, enerji krizi, hayat pahalılığı ve salgın gibi başlıkların damga vurduğu bir ortamda gerçekleştirilecek.

Seçmenin özellikle enerji politikalarına olan tepkisini sandığa yansıtması bekleniyor.

Ancak siyasi gözlemcilere göre asıl tehlike aşırı sağcı "Almanya İçin Alternatif" Partisinin elde edeceği sonuç olacak.

Yapılan son anket, AFD'nin eyalette oy oranını yüzde 15'lere yükseltebileceğini gösteriyor.

Partinin alacağı oy Almanya'daki aşırı sağ yelpazesinin son durumunu da ortaya koyacak.