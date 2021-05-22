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Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
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22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:22:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:22:00

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

Etiketler : Kovid-19 Alman hükümeti Polis
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