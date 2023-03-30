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30 Mart 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 14:15:00

Almanya'da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu

Kaynak: AA

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Almanya'da kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği kamuda ücret artışlarına ilişkin yürütülen müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamadı.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Federal ve yerel kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan için yapılan toplu pazarlık turu, uzun ve çetin müzakerelerin ardından başarısız oldu." denildi.

Kamu sektöründe işverenler ve sendikaların üç gün süren müzakerelerinin başarısız olmasının ardından, taraflar tahkime gidecek ve arabulucular ücret artışlarına ilişkin çözüm arayacak.

Tahkim döneminde yani Paskalya günlerinde kamu sektöründe yeni iş bırakmalar olmayacak.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, kendileri için sosyal olarak adil bir ücretin halen odak noktası olduğunu belirtti.

Kamu işverenlerinin, birçok işçinin durumunu görmezden geldiğini ifade eden Werneke, "Çalışanlardan, özellikle de düşük ve orta gelirlilerden gelen sinyal net. Gerçek bir enflasyon telafisine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sendikaların işverenlerle anlaşmaya varması için uzun bir yol kat ettiklerini belirterek, "Ancak sendikalar bir anlaşmaya hazır değildi." dedi.

Kamu sektörü işverenlerinin yüzde 8'lik bir maaş zammı veya ayda en az 300 avro teklif ettiğini bildiren Faeser, işverenlerin ayrıca yüksek enflasyon karşısında vergisiz bir kereye mahsus olmak üzere çalışanlara 3 bin avroluk ödeme yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan, 27 Mart'ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep ediyor.

Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.

Etiketler : almanaya kamu çalışan ücret pazarlık

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