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20 Şubat 2023 Pazartesi 22:57:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 22:57:00

Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: AA

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Almanya-Suriye Yardım Dernekleri Birliği, başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, ülkedeki Türkler ve Suriyelilerin yanı sıra Almanlar da katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı.

Steinmeier, depremlerin iki hafta önce meydana geldiğine işaret ederek, "Yıkılan şehirlerden gelen haberler bizi şaşkınlığa düşürüyor. Görüntüler hafızalarımıza kazındı. Bir yüzyılın felaketi. Burada, ülkemizde de akrabalarını ve arkadaşlarını kaybeden birçok insan yaşıyor. Bu yıkıcı felakette hayatını kaybedenleri anmak için bu akşam Berlin'de toplandık." dedi.

Steinmeier, kalbinin felaket bölgesinde hayatta kalanlarla birlikte olduğunu belirterek, "Acınızı ve sıkıntınızı görüyoruz. Yardım çağrılarınızı duyuyoruz. Sizi yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Almanya'da yaşayan, Türkiye'de ve Suriye'de yakınları olanlara da seslenen Steinmeier, "Ülkemizdeki birçok insan da üzüntülerinize ve endişelerinize ortak oluyor. Sizin acınız bizim acımızdır." dedi.

Steinmeier, Almanya'da da bir yardımseverlik dalgasının görüldüğüne dikkati çekerek, ülkesinden deprem bölgesine yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

Suriye'deki Esed rejimine çağrıda bulunan Steinmeier, "Yardım görevlilerinin hayat kurtaran işlerini yapmasına izin verin. İnsani yardımı engellemeye kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Steinmeier, yardım ve dayanışmanın sürdürülmesini isteyerek, "Biz, felaketten etkilenen tüm insanlara yanında olduğumuzu ve yanında kalacağımızı göstermek için buradayız. Biz her zaman yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Alman Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ekibinden Jörg Eger ise deprem bölgesinden izlenimlerini aktardı.

Eger, "Her görevin kendine göre zorluğu var. Uzun yıllardan beri ülke dışına göreve çıkıyorum. Ancak daha önce böyle bir yıkım görmedim. Depremden sonra binalarda oluşan zararları biliyoruz. Bunlara eğitimde hazırlanılıyor. Ancak büyük çaplı yıkım olağanüstüydü." dedi.

Sadece acı ve üzüntüye değil aynı zamanda olağanüstü bir misafirperverlik, dostluk ve anlayışla karşılaştıklarını belirten Eger, "Türkçe biliyorum. Ancak bir cümle bana her zaman bu görevi hatırlatacak; 'Nasılsın arkadaş?' Bu cümle benim için korkunç bir felaket anında umut ve dostluk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı.

Etiketler : almanya Kahramanmaraş deprem

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