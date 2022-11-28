Almanya'da ilaç sıkıntısı devam ediyor
Kaynak: AA
Almanya'da 299 ilaç için tedarik sıkıntısının sürdüğü bildirildi.
Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM) tedarik sıkıntısı yaşanan 299 ilacın listesini internet sitesinde yayımladı.
BfArM'ye göre tedarik darboğazının nedeni Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen teslimatların yetersizliği.
Almanya'da eksik olan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar ve ağrı kesiciler yer alıyor.
Bild gazetesindeki haberde de Kovid-19 salgını nedeniyle fabrikaların kapanması durumunda tedarik sorununun daha da kötüleşebileceği ifade edildi.
Ülkedeki eczanelerde hemen hemen her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ve uzun bekleme süresi olduğu kaydedildi.
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