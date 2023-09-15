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15 Eylül 2023 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 13:56:00

Almanya'da ilaç krizi: Her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var

Kaynak: TRT Haber

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Almanya ilaç tedarik sıkıntısı ile karşı karşıya. Her iki reçeteden birinde sorun yaşanıyor, günde 1 buçuk milyon kişinin sıkıntıdan etkilendiği belirtiliyor.

Almanya'da sağlık sistemindeki sıkıntılar sürerken, hastaların ilaçlara ulaşımında da sorun devam ediyor.

Almanya Eczacılar Birliği'nin son açıklamasına göre her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var.

Bu durum her gün 1 buçuk milyon kişiyi etkiliyor. En çok da antibiyotiklerde sıkıntı yaşanıyor.

Doktorların patent koruma süresi dolan ilaçları yazması nedeniyle bu ilaçlar daha az bulunuyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise bu yıl geçen kışa göre ilaç tedarikinde daha iyi durumda olacaklarını savundu.

Lauterbach, ilaç üreticileriyle temasta olduklarını ve üreticilerin 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Üretim büyük ölçüde artacak." dedi.

Almanya'da geçen kış, büyük bir enfeksiyon dalgası yaşanmış, çocuklar için ateş düşürücü ve öksürük şurupları gibi ilaçlara ulaşımda büyük sıkıntı yaşanmış

Etiketler : almanya ilaç sağlık sistemi
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