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24 Ekim 2022 Pazartesi 17:21:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 17:21:00

Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı

Kaynak: AA

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Almanya'da Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi attı.

Grubun Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki görüntüde, biri kadın iki kişi ellerindeki kapların içindeki püreyi, Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen ve değeri 110 milyon doların üstünde olan ünlü esere fırlattıktan sonra ellerini yapışkanla tablonun altındaki duvara yapıştırdığı görülüyor.

Paylaşımda ayrıca, tabloya patates püresinin atıldığı belirtilerek, "Bu Monet'i (tabloyu) sahne, kamuoyunu da seyirci yapıyoruz. Fosil ilerleyişin hepimizi öldürdüğünün topluma yeniden hatırlatılması için bir tabloya patates püresi atılması gerekiyorsa o zaman size bir tablo üzerine patates püresi veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Eylemi gerçekleştiren kadın da "İnsanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor. Bir iklim felaketinin içindeyiz. Sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerine domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz? Bilimin 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak." diye seslendi.

Brandenburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mario Heinemann, olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını ve haklarında mekana izinsiz girme ve mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Barberini Müzesi'nden yapılan açıklamada, tablonun incelemeye alındığına işaret edilerek, resmin camla kaplı olduğu için hiçbir zarar görmediği ve 26 Ekim'de tekrar sergileneceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da son dönemde çeşitli eylemler gerçekleştiren "Son Kuşak" grubu, siyasetçilerin iklim değişikliğine karşı etkili önlemler almasını talep ediyor.

İngiltere'de 14 Ekim'de benzer bir olay yaşanmış, "Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.

Etiketler : barberini müzesi patatesi püresi aktivist claude monet
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