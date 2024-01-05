Almanya'da hastane yangını: Ölüler var
Kaynak: İHA
Almanya'nın Hamburg kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
IHA'da yer verilen habere göre, Almanya'nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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