VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Bin yılların doğal reçetelerini gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu k...
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!
Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık
AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti
TBB Başkanı Çakar, Bankacılık sektörünün Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarını büy...
Trabzonspor teknik direktörü Bjelica: Neler yapabileceğimizin, kendi gücümüzün farkındayız
17 Ağustos 2023 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 11:51:00

Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı su bastı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nı su bastı.

Frankfurt'ta oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su bastı, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Havalimanı sözcülüğünden yapılan açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu.

Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.

Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış ve fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Polis, yollardaki birçok rögar kapağının kaldırıldığını, birçok evin bodrum katını su bastığını bildirdi.

Çok sayıda itfaiyecinin evler, sokaklar ve alt geçitlerdeki suyu tahliye etmek için sabaha kadar çalıştığı ifade edildi.

Etiketler : Frankfurt' Baden-Württemberg su bastı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Duygusal gece

Duygusal gece
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX