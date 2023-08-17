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17 Ağustos 2023 Perşembe 11:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 11:55:00

Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepkilere yol açtı

Kaynak: AA

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Almanya'da Bakanlar Kurulunun onayladığı, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın tanıttığı esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepkilere neden oldu.

Almanya Tabipler Odası Eş Başkanı Josef Mischo, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yasayla gençlerin uyuşturucudan korunmaları ve karaborsanın engellenmesi gibi hedeflere ulaşılamayacağını savundu.

Mischo, yapılan araştırmaların, esrarın yasallaştırıldığı ülkelerde uyuşturucu ticaretinin azaltılmasında başarılı olunamadığını gösterdiğine dikkati çekti.

Yasa tasarısında öngörülen kontrol mekanizmalarının nasıl takip edileceği ve uygulanacağının belirsiz olduğunu vurgulayan Mischo, ayrıca esrarın yasallaşmasıyla uyuşturucu tüketiminin tehlikesiz gösterilmesi sorununun ortaya çıkacağını savundu.

Bağımlılığın önlenmesine ilişkin tedbirlerin genişletilmesi çağrısında bulunan Mischo, "Ancak bunun için gerekli yapıların da oluşturulması lazım. Gençlik dairelerinin mali, yapısal ve personel açısından uygun şekilde donatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Hakimler Birliği (DRB) Yönetimi'nden Sven Rebehn, esrarın yasallaşmasıyla yargıdaki yükün artacağı ve karaborsanın daha da gelişeceği uyarısında bulunarak, yasanın yeni anlaşmazlıklara ve mahkemelerde çok sayıda davanın açılmasına sebep olacağını savundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann da ağır bir hata olarak gördüğü yasa tasarısının "tıbbi açıdan sorumsuzluk" olduğunu belirtti.

Doktorların insan beyninin 25 yaşında tam olarak geliştiğini aktardıklarına işaret eden Linnemann, esrar kullanımının depresyon ve anksiyeteye yol açtığı uyarısında bulundu.

Linnemann, esrarın yasallaşmasının karaborsayı engelleyemeyeceğinin altını çizerek, "Yasallaştığı yerlerde suçlar artmış, karaborsa ortadan kaldırılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise yasa tasarısının kabineden geçmesini "sorumsuzluk" olarak niteleyerek, "Bu, gençliğin ve sağlığın korunmasına yönelik bir saldırıdır." görüşünü paylaştı.

Dobrindt, hükümeti yargı ve sağlık alanındaki uzmanların uyarılarını görmezden gelmekle suçlayarak, esrarın yasallaşmasının özellikle gençlerde uyuşturucu kullanımını, bağımlılığı ve güvenlik birimlerinin yükünü artıracağını savundu.

Tasarının Federal Meclisten de geçmesi gerekiyor

Almanya'da Bakanlar Kurulu, esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag), tarafından da onaylanması gerekiyor.

Etiketler : Josef Mischo Almanya Okul kreş çocuk oyun parkları
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