Almanya'da eski bir asker, Rusya için "casusluk yapmaktan" hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'da eski bir asker, Rusya için "casusluk yapmaktan" hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme 66 yaşındaki Ralph G'yi, Alman ordusu, ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Almanya'ya etkisi ve siber güvenlik gibi çeşitli konularda yıllarca Rusya Askeri İstihbaratı'na (GRU) bilgi vermekten suçlu buldu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Jan van Lessen, Ralph G'ye casusluk faaliyetlerinden dolayı 1 yıl 9 ay tecilli hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kararda, Ralph G'nin, Ekim 2014'ten beri Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği Askeri Ataşeliğinde üst düzey çalışanlarla temasta olduğu, söz konusu çalışanların aynı zamanda GRU için de çalıştığı ifade edildi.

Ralph G'nin "aşırı derecede Rus yanlısı olduğu" ve "kendisini Rus askeri personele önemli göstermek istediği" için bu faaliyetlerde bulunduğu, bağlantıları sayesinde Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliklere ve Moskova'da düzenlenen yıllık güvenlik konferanslarına davet edildiği belirtildi.

Mahkeme heyetinin, sanığın davanın başında söz konusu bilgileri verdiğini kabul etmesini, sabıkasının bulunmamasını ve sağladığı bilgilerin neredeyse tamamının açık kaynaklardan oluşmasını cezanın hafifletilmesine sebep gösterdiği kaydedildi.

Karara sanığın ve savcılığın itiraz etme imkanı bulunuyor.