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12 Kasım 2022 Cumartesi 19:11:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 19:11:00

Almanya'da enerji ve yaşam maliyetlerinin artması protesto edildi

Kaynak: AA

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Almanya'da artan enerji fiyatları ve pahalılık başkent Berlin'de protesto edildi.

Başkent Berlin'deki "Kızıl Saray" olarak bilinen belediye binası önünde toplanan binlerce kişi elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, bu enerji krizinde kazançlarını maksimize eden büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere ek vergiler getirilmesini, böylece ihtiyacı olan insanlarla dayanışma gösterilmesini talep etti.

Adil gelir dağılımı sağlanması yönünde slogan atan protestocular, daha sonra yürüyüşe geçti.

Protestocular, ayrıca fosil yakıtlardan daha hızlı şekilde uzaklaşılması istenen pankartlar açtı.

Etiketler : Berlin almanya protesto
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